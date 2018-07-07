В мире

Число погибших в результате ливней в Японии превысило 45 человек

Полутора миллионам жителей предписано покинуть свои дома, еще три миллиона человек могут быть эвакуированы в ближайшее время

Число погибших в результате ливней в Японии превысило 45 человек
Последствия сильнейших ливней в префектуре Хиросима
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильнейших дождей в Японии достигло 46 человек, сообщает в субботу японский телеканал NHK.

Cпасателям удалось найти пять человек, однако они пока что находятся в бессознательном состоянии. Еще 48 человек считаются пропавшими без вести.

По данным телеканала, в частности, на западе Японии в префектуре Хиросима погибли 22 человека, а еще 23 пропали без вести. В префектура Эхимэ на острове Сикоку погибли 18 человек, а с девятью не удается установить связь.

В спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных.

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.

Сильные ливни идут в префектуре Хиросима с 5 июля. В некоторых регионах выпало до 1 метра осадков. Повреждены сотни домов, полутора миллионам человек предписано покинуть свои жилища, еще трем миллионам эвакуация пока лишь рекомендована.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на японские СМИ, по данным метеорологов, дожди будут продолжаться еще несколько дней.

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Теги: Япония

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