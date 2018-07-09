Организаторы перенесли акцию в Хельсинки против саммита РФ-США

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Организаторы акции протеста Helsinki Calling против встречи в столице Финляндии президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщили о её переносе с понедельника, 16 июля, на воскресенье, 15 июля.

"Мы решили перенести её. Сейчас ведутся переговоры с полицией", - рассказала в понедельник газете Helsingin Sanomat одна из активисток Илона Таймела. Она отказалась назвать причины переноса марша по центру Хельсинки, подчеркнув лишь, что это инициатива организаторов, а не полиции.

Ранее организаторы сообщали СМИ, что намерены, в частности, протестовать против политики России на Украине и против повышения таможенных пошлин правительством США. Ожидается, что в акции примут участие до 15 тысяч человек.

"Это не антироссийская или антиамериканская демонстрация, но мы надеемся, что наше послание будет передано через новости и социальные сети Трампу и Путину", - сказала Катри Илинен (Katri Ilinen).

По словам организаторов акции, в Helsinki Calling примут участие более ста различных организаций со схожими представлениями касательно демократических свобод, прав человека, окружающей среды, защиты климата, борьбы за мир.