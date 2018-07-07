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Двух пропавших в Грузии туристов обнаружили погибшими

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пропавшие в Грузии туристы - муж и жена обнаружены мертвыми в Душетском районе (регион Мхета-Мтианети) Грузии. Поиски их четырехлетнего ребенка продолжаются, сообщило в субботу МВД Грузии.

По данным ведомства, семья приехала в Грузию на отдых. Погибшие супруги имеют двойное гражданство - Грузии и США.

В сообщении говорится, что 6 июля на "112" поступило сообщение о пропаже двоих лиц с двойным гражданством Грузии и США, а также их четырехлетнего ребенка. Обратившийся сообщил, что пропавшие находились в ущелье Хада Душетского района и связаться с ними не удается.

Группа из 15 спасателей совместно с полицейскими отправились на указанную локацию. В ходе спасательной операции в селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Спустя несколько часов одного из туристов - женщину - обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины.

Поиски остальных двух членов семьи проходили в условиях сложнейшего рельефа. Из-за плохой видимости к ночи поисковая операция была приостановлена, и возобновлена в субботу, в ходе которой было найдено тело еще одного пропавшего туриста - мужчины.

По первичному осмотру, следов насилия на телах погибших не наблюдается.

Операция по поиску ребенка продолжается. В ней участвуют 25 спасателей, отмечается в сообщении.

В МВД начато следствие по второй части 116-й статьи УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц".

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Теги: Грузия

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