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Спасатели планируют к вечеру эвакуировать первого ребенка из тайской пещеры

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В руководстве спасательной операции планируют в воскресенье вечером вывести первого из мальчиков, заблокированных наводнением в подземной пещере, сообщает газета Bangkok Post.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, заявил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21:00 по местному времени (17:00 мск).

В миреВ Таиланде началась операция по спасению школьников из пещерыВ Таиланде началась операция по спасению школьников из пещерыЧитать подробнее

Покинуть пещеры мальчики смогут только проплыв через туннели, заполненные водой. Губернатор заверил, что мальчики и их тренер физически и психологически готовы к попытке выбраться из пещеры.

Источник газеты рассказал, что мальчики на время эвакуации из пещеры будут разделены на четыре группы. В первой будет четыре человека, в трех следующих - по три человека. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним, по данным издания, из пещеры эвакуируют тренера школьников.

Однако Associated Press со ссылкой на местные власти сообщает, что операция по спасению мальчиков и их тренера может занять от двух до четырех дней.

В операции по данным телеканала Sky News участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС "морские котики".

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

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Теги: Таиланд

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