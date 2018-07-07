Заблокированные в тайское пещере дети написали письма родственникам

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - 12 школьников, которые оказались заблокированы в пещере в Таиланде вместе со своим тренером, написали письма родным, сообщает The Guardian.

Тайские дайверы доставили записки родителям юных футболистов, которые не могут пока выбраться из пещеры, так как из-за наводнения проходы оказались заполнены водой, а дети не смогут проплыть такое расстояние.

В своих письмах дети рассказали, что хотят поскорее выбраться, но они остаются сильными, так что не надо волноваться за них. Многие просят родителей приготовить к их возвращению их любимую еду.

Так, один из детей просит отвести его в ресторан, где подают его любимую жареную курицу, другой обещает поскорее вернуться домой, чтобы помочь родителям в магазине.

25-летний тренер, который вместе с учениками 23 июля отправился в пещеру после тренировки попросил прощения у родителей детей.

"Родителям: все дети в порядке. Обещаю заботиться о них. Спасибо за поддержку и прошу родителей простить меня", - написал он.

Пока дети общаются с внешним миром и получают пищу и медицинскую помощь через дайверов, которые проплывают к ним под водой через ходы в пещере. Установить телефонную связь не удалось.

Тем временем спасательные службы пробурили более 100 скважин, чтобы добраться до школьников. Некоторые из скважин глубиной до 400 м... но спасатели пока не могут найти место, где находятся люди. По оценкам экспертов, они находятся на глубине 600 м, но неизвестно точное место. Губернатор штата сравнил операцию с попыткой попасть из ружья в конкретное дерево в лесу.

Но как именно спасатели смогут освободить детей, младшему из которых 11 лет, а старшему - 16 лет, неизвестно. Специалисты пытаются откачать воду из пещер, чтобы детям не пришлось нырять. Удалось снизить уровень воды в первой части пещеры, но в других частях все равно необходимо нырять.

Попытки проплыть через эти секции опасны не только для неподготовленных детей, но и для специалистов: 6 июля отставной водолаз тайского спецназа погиб, возвращаясь из пещеры после доставки баллонов с кислородом.