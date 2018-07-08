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Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда

Операция по вызволению школьников и их учителя продолжается

Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда
Полиция Таиланда и спасатели на месте проведения операции
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Первые два мальчика при помощи спасателей выбрались из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает The Independent.

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"Двоих ребят спасли. Они сейчас в полевом госпитале, их осматривают. Их пока не перевозят в больницу Чианграя", - сказал глава минздрава Чианграя.

Сегодня утром спасатели начали вызволять 12 юных членов футбольной команды и их тренера, которые оказались отрезаны от мира, после того как 23 июня пошли в пещеру, которую вскоре затопило. Их удалось найти только спустя 10 дней.

Рассматривались разные способы вызволить детей и их тренера. Эксперты смогли откачать воду в первой части пещеры, но в других сегментах она остается. Спасательные службы также пробурили более 100 скважин, но найти точное место, где находятся люди крайне сложно. Муссонные дожди могут вернуться уже в ближайшее время, поэтому было решено начать спасательную операцию сейчас.

Было решено, что мальчики, у которых нет опыта дайвинга - не говоря уже о плавании в темных узких проходах - все же будут плыть под водой. Им доставили снаряжение для подводного плавания, на этом сложном пути их сопровождают профессиональные дайверы. Большую часть пути общей длиной примерно в 4 км школьники пройдут пешком, но в некоторых частях коридоров придется нырять.

Как отмечают СМИ, специалисты прогнозировали, что первых детей удастся вывести из пещер к вечеру, но спасатели работают с опережением графика.

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Теги: Таиланд

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