Главные новости
В миреПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаСпортСборная России на ЧМ-2018. ОбобщениеСпортФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватов
В мире Отравление Сергея Скрипаля

Лондон решил пока не вводить санкции против России после нового отравления

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Великобритания не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, сообщает "Би-би-си".

"Полиция все еще работает над тем, чтобы понять, как эти люди столкнулись с зараженным объектом. Я уверен, что полиция дойдет до сути дела. Сейчас нет планов по введению санкций против России", - цитирует компания Джавида в своем твиттере.

Джавид находится с поездкой в Солсбери и Эймсбери, где 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания

Новости по теме

В мире
Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда
Операция по вызволению школьников и их учителя продолжаетсяПодробнее
 Крупнейший жертвователь Brexit встречался с российским послом 11 разКрупнейший жертвователь Brexit встречался с российским послом 11 раз
Британские журналисты пытаются выявить финансовые связи бизнесмена с РоссиейПодробнее
 В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещерыВ Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры
Детская футбольная команда была отрезана от поверхности ливнямиПодробнее
 Число погибших в результате ливней в Японии превысило 45 человекЧисло погибших в результате ливней в Японии превысило 45 человек
Полутора миллионам жителей предписано покинуть свои дома, еще три миллиона человек могут быть эвакуированы в ближайшее времяПодробнее
Заблокированные в тайской пещере дети написали письма родственникамЗаблокированные в тайской пещере дети написали письма родственникам
Спасатели не смогли откачать всю воду и пытаются пробурить скважиныПодробнее
 Экс-советник президента США пожаловался на желание Трампа дружить с ПутинымЭкс-советник президента США пожаловался на желание Трампа дружить с Путиным
"Не знаю, зачем ему это нужно", - посетовал МакмастерПодробнее
 За два месяца Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтовЗа два месяца Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов
По итогам второго квартала может сократиться общая численность пользователей соцсетиПодробнее
 На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" ДонбассаНа Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса
План предполагает ввод двух тысяч миротворцев и контрпропаганду против российских властейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаСпортСборная России на ЧМ-2018. ОбобщениеСпортФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватовМоскваНочью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковВ миреКрупнейший жертвователь Brexit встречался с российским послом 11 разСпортРекордсмен сборной России завершил игровую карьеру

Лондон решил пока не вводить санкции против России после нового отравления

Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда

Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаОперация по вызволению школьников и их учителя продолжается Подробнее

Бышовец прокомментировал итог матча сборной России против Хорватии

Гендиректора аэропорта "Якутск" арестовали по подозрению во взяточничестве

ФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватов

ФИФА начала расследование в отношении кричавших "Слава Украине" хорватовЗащитник Домагой Вида не понимает, почему приветствие украинских националистов могло оскорбить россиян, но ему может грозить дисквалификация Подробнее

Бельгийский премьер посетит полуфинал ЧМ в Петербурге 10 июля

В Турции накануне инаугурации Эрдогана уволили более 18 тыс. госслужащих

Борис Джонсон раскритиковал планы Мэй по сделке с ЕС в рамках Brexit

Сборная России на ЧМ-2018. Обобщение

Сборная России на ЧМ-2018. ОбобщениеОвации после поражения, благодарность президента, индивидуальные достижения - в итогах выступления сборной России на домашнем ЧМ Подробнее

Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадков

Ночью и утром в центре Москвы выпало более 40 мм осадковДождь продолжится и в воскресенье днем, возможна гроза Подробнее

Спасатели планируют к вечеру эвакуировать первого ребенка из тайской пещеры

Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Подмосковья от "эсеров" и "Партии Роста"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru