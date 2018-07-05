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Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери

Есть обновление от 01:21

У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом Скрипалей

Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
Полицейское оцепление в Эймсбери
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина, пострадавшие от контакта с неизвестным веществом, были отравлены нервно-паралитическим агентом класса "Новичок"; такой вывод сделали специалисты лаборатории Портон-Даун, сообщает в среду Sky News.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил на пресс-конференции, что расследование инцидента существенно продвинулось. "Этим вечером мы получили из Портон-Дауна результаты, подтверждающие, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического агента "Новичок", - сказал он.

По словам полицейского, в 10:15 утра 30 июня в скорую поступил вызов к 44 летней женщине, а затем, в тот же день в 15:30 - к 45-летнему мужчине, проживающему по тому же адресу в городке Эймсбери в графстве Уилтшир. Оба они были госпитализированы.

Сначала врачи предполагали, что пара отравилась наркотиками; однако спустя два дня из-за нетипичных симптомов было решено направить их анализы в лабораторию Портон-Даун, которая ранее исследовала пробы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Отравление Сергея Скрипаля

"После тщательного анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина подверглись воздействию агента "Новичок", идентичного веществу, которым были отравлены Юлия и Сергей Скрипаль", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

В то же время, полиция пока не может сказать, использовалось ли в обоих случаях вещество из одной партии. Никаких доказательств того, что два инцидента связаны, пока нет, однако этот вопрос является предметом интенсивного изучения, заявили в Скотланд-Ярде.

Заявление опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

Пострадавшие остаются в критическом состоянии. Оба они - британские подданные и постоянно проживают в Эймсбери. По словам полицейских, ничто в биографии потерпевших не указывает на то, что они могли стать целью спланированной атаки.

Над расследованием работает около ста детективов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также полиция Уилтшира. В Эймсбери и Солсбери оцеплено несколько мест, где пострадавшие могли побывать незадолго до своего отравления.

При этом полиция особо подчеркивает, что это лишь мера предосторожности и никакой угрозы для местных жителей нет. В то же время, главный врач Англии Салли Дэвис призвала людей быть бдительными и не прикасаться к подозрительным предметам, найденным на улице, в особенности иглам и шприцам. Тем, кто побывал в оцепленных зонах, посоветовали постирать одежду.

Об инциденте, произошедшем 30 июня, стало известно лишь в среду. По сведениям газеты The Sun, пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - почувствовали себя плохо и хотели пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в Солсбери. Однако, по словам знакомого, они не успели этого сделать: в больницу их доставили уже в бессознательном состоянии, с пеной у рта.

Дело Скрипалей

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с дочерью Юлией его обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром. Позже британские власти объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве эти обвинения назвали ложными.

Сергей и Юлия Скрипаль выжили, несмотря на то, что их врачи сомневались в такой возможности. После выписки из больницы Юлия дала интервью, в котором рассказала, что лечение было очень тяжелым, и восстановление после покушения еще не завершено.

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Теги: Великобритания, Эймсбери, Сергей Скрипаль, Солсбери

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