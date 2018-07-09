Задержанный в Грузии 19-летний пастух признался в убийстве семьи американцев

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Грузии задержан 19-летний пастух, подозреваемый в убийстве семьи американцев, в том числе 4-летнего ребенка, сообщил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"Следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада, в результате взаимной перебранки, подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине", - рассказал Челидзе на брифинге в понедельник.

На прошлой неделе поступило сообщение о пропаже в ущелье Хада двоих туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их четырехлетнего ребенка.

В селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день женщину обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, на следующий день было найдено тело пропавшего мужчины. Ими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора. В понедельник мертвым нашли их ребенка, место, где он был обнаружен, указал предполагаемый убийца.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако, после получения данных медицинской экспертизы, оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах. По этой статье предполагается наказание до вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в понедельник глава районной администрации Душети (регион Мцхета-Мтианети) Зураб Сехниашвили сообщил Первому каналу Общественного вещателя Грузии, речь идет о молодом пастухе, который, по словам местных жителей, проводил к водопаду прибывшую в ущелье на отдых американскую семью Смитов, с главой которой у него произошел конфликт, после чего он застрелил из ружья всех членов семьи.