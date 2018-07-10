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Два полковника полиции погибли при разгоне митинга в Азербайджане

Задержаны 40 человек, проводившие несанкционированную акцию в поддержку организатора покушения на мэра Гянджи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В ходе акции протеста в Гяндже (второй по величине город Азербайджана) погибли два офицера полиции, сообщило МВД Азербайджана.

"Во вторник в 20:00 по местному времени радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести несанкционированную акцию перед Исполнительной властью города Гянджа. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов", - говорится в сообщении полиции.

В результате, как сообщается, во время пресечения акции погибли двое офицеров полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, задержаны 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.

"В течение 30 минут правопорядок в центре Гянджи был восстановлен", - отмечается в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Гяндже задержано до 30 участников несанкционированной акции, в которой всего участвовали около 200 человек. При этом сообщалось о двух пострадавших при разгоне митинга полицейских.

Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, задержанного по подозрению в организации покушения 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Покушение на мэра Гянджи

Покушение на Велиева было совершено 3 июля вечером перед административным зданием Исполнительной власти Гянджи. В результате инцидента он получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. Также получил ранения его охранник.

За совершение покушения был задержан на месте происшествия уроженец города Гянджа гражданин России Юнис Сафаров (1983 года рождения). Как утверждают правоохранительные органы Азербайджана, Сафаров в 2016 году в течение восьми месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Сафарова как спланированный теракт.

Как считают правоохранительные органы Азербайджана, основной целью теракта Сафарова было установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого, как предполагается, он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти. Кроме того, отмечается, что Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц

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Теги: Гянджа, Азербайджан

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