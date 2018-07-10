Два полковника полиции погибли при разгоне митинга в Азербайджане

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В ходе акции протеста в Гяндже (второй по величине город Азербайджана) погибли два офицера полиции, сообщило МВД Азербайджана.

"Во вторник в 20:00 по местному времени радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести несанкционированную акцию перед Исполнительной властью города Гянджа. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов", - говорится в сообщении полиции.

В результате, как сообщается, во время пресечения акции погибли двое офицеров полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района Гянджи полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, задержаны 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.

"В течение 30 минут правопорядок в центре Гянджи был восстановлен", - отмечается в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Гяндже задержано до 30 участников несанкционированной акции, в которой всего участвовали около 200 человек. При этом сообщалось о двух пострадавших при разгоне митинга полицейских.

Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, задержанного по подозрению в организации покушения 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.