Экс-советник президента США пожаловался на желание Трампа дружить с Путиным

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бывший советник президент США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер пожаловался на желание Трампа подружиться с Владимиром Путиным, пишет в пятницу Washington Post.

"Президент считает, что он может дружить с Путиным", - заявил Макмастер. "Не знаю, почему он так думает и зачем ему это нужно", - добавил он.

Как отмечает WP, в общении с мировыми лидерами Трамп больше склонен полагаться на не политическую традицию, а на личное взаимодействие с ними. Многие высокопоставленные лица как в США, так и за их пределами, обеспокоены тем, что на фоне подготовки к встрече с Путиным в Хельсинки Трамп вновь заявляет о необходимости сократить американские расходы на НАТО.

У западных наблюдателей также вызывают беспокойство недавние заявления Трампа по поводу Крыма. Недавно в ответ на вопрос о возможности признания полуострова частью России американский президент сказал: "Посмотрим".