Число жертв наводнения в Японии превысило 120 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро вторника в результате наводнения в Японии погибли 122 человека, еще более 80 числятся пропавшими без вести, сообщило Управление по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями страны.

Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю, а также в префектурах Окама и Эхимэ на острове Сикоку.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил журналистам, что правительство использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи пострадавшим районам страны, а также готово выделить дополнительные средства, если резервного фонда не хватит.