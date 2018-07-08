Более 70 человек погибли из-за ливней в Японии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - К утру воскресенья на японских островах Кюсю и Сикоку не менее 76 человек погибли из-за проливных дождей, которые не прекращаются третий день, сообщило агентство Associated Press.

По информации местных властей, 92 человека числятся пропавшими без вести. Большая часть из них находилась в префектуре Хиросима.

На спасательных операциях работают 40 вертолетов. Оползни, вызванные дождями, перевернули большое количество автомобилей. Значительные площади населенной земли оказались затопленными.

Метеорологическое агентство Японии сообщило, что за три часа выпали 26,3 сантиметра осадков. Это рекорд за историю наблюдений, начавшихся в 1976 году.