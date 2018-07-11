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В Эстонии рассказали о своих ожиданиях от саммита НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения численности войск союзников и повышения оперативности доставки дополнительных войск альянса, заявил премьер-министр страны Юри Ратас в среду перед вылетом на саммит альянса.

По мнению премьер-министра, который возглавляет делегацию Эстонии, "эти решения помогут НАТО и союзным государствам быстрее действовать в кризисных ситуациях, обеспечивая необходимую поддержку уже находящимся в регионе войскам".

В рамках саммита министр иностранных дел Эстонии Юри Луйк подпишет соглашение о создании с Данией, Латвией и Эстонией многонациональной Северной дивизии НАТО и рамочное соглашение о закупке сухопутных боеприпасов точного наведения.

В состав делегации Эстонии входят кроме премьер-министра и министра обороны также министр иностранных дел Свен Миксер и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

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Теги: Эстония, НАТО

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