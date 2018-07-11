Состояние отравленного в Эймсбери британца перестало быть критическим

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Британец Чарли Роули, пострадавший после контакта с токсичным веществом в британском городе Эймсбери, больше не находится в критическом состоянии.

"Чарли еще только предстоит начать поправляться, но улучшение (его состояния - ИФ) на данный момент дает нам основания для оптимизма", - говорится в заявлении представителя больницы в Солсбери Лорны Уилкинсон.

Накануне стало ивзсетно, что Роули пришел в сознание.

30 июня в британском городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, были обнаружены в бессознательном состоянии мужчина и женщина, которые подверглись воздействию неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Через неделю женщина скончалась.