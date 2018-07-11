Скотланд-Ярд предупредил жителей Эймсбери о 50-летнем сроке действия "Новичка"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нервно-паралитическое вещество "Новичок", ставшее, как полагает полиция, причиной смерти британской подданной в Эймсбери, может сохранять свои токсичные свойства до 50 лет, заявил во вторник глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу на встрече с местными жителями, пишет Sky News.

"Если оно находится в герметичном контейнере на свалке, фактически оно не будет представлять опасности, если никто к нему не будет прикасаться", - сказал Басу. "Как мне сказали ученые, его эффект будет длиться до 50 лет", - добавил он.

Представитель Скотланд-Ярда фактически подтвердил предположение местных жителей о том, что полиция "ищет иголку в стоге сена", подчеркнув, что следователи очень нуждаются в любых показаниях свидетелей.

Жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес подверглись воздействию отравляющего вещества 30 июня. Через неделю женщина скончалась в больнице, мужчина во вторник пришел в себя. В лаборатории Портон-Даун сделали вывод, что пара была отравлена "Новичком", который в марте был использован для атаки против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как считает полиция, Роули и Стерджес заразились в результате контакта с предметом, использованном при покушении на Скрипалей. Однако, где это произошло, неизвестно. "Есть вероятность, что они нашли его (неизвестный предмет - ИФ) 5 марта, а открыли только 10 дней назад", - заявили в Скотланд-Ярде.