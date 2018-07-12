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Великобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit

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Великобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй предпочло "мягкий" вариант вывода страны из Европейского союза (Brexit) - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений, но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить британским банкам беспрепятственный доступ к единому рынку.

В четверг британское правительство опубликовало новый план Brexit в форме так называемой "белой книги" (white paper).

Ранее министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб заявил, что, несмотря на соглашение с правилами ЕС в сфере торговли, Лондон оставит за собой право голоса в этом вопросе. В "белой книге" отмечается, что торговая политика Великобритании будет находиться в ведении парламента страны, который будет иметь право одобрять отклонения от правил ЕС.

Текущая версия "белой книги" на 120 страницах (были и предварительные варианты в прошлом году) считается самым важным и полным документом о Brexit, опубликованным после принятия решения о выходе из ЕС на референдуме в июне 2016 года. Financial Times сравнивает планы Лондона с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Новый документ британского кабинета министров стремится сохранить свободу передвижения квалифицированных работников и студентов между Великобританией и ЕС на переходный период, то есть до конца 2020 года. "Следует отдать должное глубине взаимоотношений и тесным связям между жителями Великобритании и ЕС", - отмечается в "белой книге".

На это время правительство Великобритании готово разрешить гражданам ЕС безвизовый доступ в страну в туристических целях и даже для временной работы - в обмен на аналогичные условия со стороны стран континента. Однако после завершения переходного периода от свободы передвижения придется отказаться.

Предполагается, что публикация планов британского правительства позволит ускорить ход переговоров с Брюсселем и согласовать окончательные условия осенью. Мэй заявила, что хотела бы, чтобы переговоры "продвигались в хорошем темпе".

Великобритания обещала придерживаться правил ЕС в том, что касается товаров и сельхозпродукции.

Лондон рассчитывает подписать с Евросоюзом договор об общей гармонизации правил и требований между Великобританией и ЕС, что позволит оставить открытой границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, сообщает BBC. В целом границы между ЕС и Великобританией будут считаться "общей таможенной территорией".

Для сферы услуг Великобритании, на которую приходится 80% британского ВВП, предполагается отказ от соблюдения правил ЕС в полном объеме. Этот подход касается и всего объема финансовых услуг. Однако данное положение, как и ряд других моментов, могут измениться в ходе переговоров, отмечают аналитики.

Европейский суд более не будет иметь юрисдикции в Великобритании, но британские суды должны будут уделять "должное внимание" правоприменительной практике ЕС.

Великобритания намерена получить членство в ведомствах и регулирующих органах ЕС в сфере авиации, химической и фармацевтической продукции.

Как пишет The Guardian, представление "белой книги" в Палате общин британского парламента было хаотическим, поскольку депутаты не получили экземпляры документа и не могли изучать его, пока Рааб излагал его основные положения у микрофона.

Фунт дорожает на 0,2% к доллару и евро, до $1,3232 и 88,25 пенса соответственно, в паре с японской иеной британская нацвалюта прибавила 0,6%, со швейцарским франком - 0,5%. Основной фондовый индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,8% к 16:00 по московскому времени.

Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, после чего может наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Раскол в правительстве

Ранее сообщалось, что в Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. Так, "теневой" министр иностранных дел Британии Эмили Торнберри заявила, что план британского правительства по выходу из ЕС "неполноценен и представляет собой запасной вариант торгового союза".

В прошлую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В заявлении правительства от 6 июля отмечается, что Британия намерена создать зону свободной торговли с ЕС, а также будет придерживаться некоторых решений Европейского суда.

В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

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