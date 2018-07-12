Российский турист утонул в Испании во время купания в неположенном месте

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский турист утонул на курорте Маспаломас на испанском острове Гран-Канария во время купания в неположенном месте, сообщает в четверг газета La Provincia.

"В среду 36-летний россиянин отправился купаться на одном из пляжей Маспаломаса, проигнорировав красный флаг, который установлен там круглый год из-за опасных течений. Через некоторое время люди на берегу увидели, что у него проблемы, и вызвали спасателей. Мужчину подняли на борт вертолета без сознания, вернуть его к жизни не удалось", - пишет издание.

По данным газеты, в тот же день на соседнем острове Фуэртевентура утонул 36-летний поляк, который занимался виндсерфингом. Спасатели также провели ему сердечно-легочную реанимацию, которая закончилась безрезультатно.