В России Проблемные туроператоры

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности

Пока туроператор не сделает такое заявление, клиенты с аннулированными турами не смогут получить страховые выплаты

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности
Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Общественная организация "Клуб защиты прав туриста" подала в Таганский суд Москвы иск о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО "Панорама Тур" (юрлицо компании "Натали Турс"), сообщил в среду "Интерфаксу" юрист клуба Федор Коробков.

"К нам поступили жалобы туристов. Мы подали иск на ООО "Панорама Тур" с целью объявления компанией прекращения туроператорской деятельности "Натали Турс". Пока это не произойдет, клиенты, чьи туры аннулированы, не смогут получить страховые выплаты", - сказал он.

"Клуб защиты прав туриста" - единственная в России общественная организация по защите прав потребителей туристических услуг как внутри страны, так и за ее пределами.

В РоссииРостуризм не нашел признаков системного кризиса на туристском рынке в РФЧитать подробнее

По словам Коробкова, когда "Натали Турс" аннулировала все туры до 1 октября, это уже означало, что компания прекратила осуществлять туроператорскую деятельность, хотя руководство и пыталось это выставить как небольшую паузу и предлагало туристам отсрочку до следующего лета на предоставление уже оплаченных услуг. Однако эти попытки "Натали Турс" свидетельствуют о злоупотреблении правом по отношению к своим клиентам, считает он.

Финансовая ответственность "Натали Турс" застрахована на 150 млн рублей в компании "Ингосстрах". При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано около 10 тыс. на $15 млн. По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим.

Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев 4 июля сообщил журналистам, что планирует восстановить продажу туров в течение одной-двух недель.

Компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, на прямые финансовые выплаты было направленно 800 тысяч рублей, однако информации о последующих компенсациях не было. В качестве альтернативы туроператор предложил агентствам и их клиентам принять гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО "Панорама Тур", которое будет действовать с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. При этом он настоятельно рекомендует воспользоваться нефинансовой формой компенсации.

Туроператор "Натали Турс" 30 июня объявил об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Позднее, 4 июля, компания прекратила продажи новых туров и аннулировала все заявки до 1 октября 2018 года из-за финансовых проблем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Натали Турс

Новости по теме

В России
Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиПравозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности
Пока туроператор не сделает такое заявление, клиенты с аннулированными турами не смогут получить страховые выплатыПодробнее
 Императорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФИмператорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФ
Ранее Афины обвинили двух российских дипломатов во вмешательстве в дела страныПодробнее
 Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФГенсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФ
Столтенберг отметил, что непризнание Крыма российским не является поводом изолировать РоссиюПодробнее
 В Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях законаВ Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях закона
Так министерство прокомментировало идею о повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьмиПодробнее
В РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилейВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилей
Поставить новую машину на учет можно будет прямо у дилера — без поездки в ГИБДДПодробнее
 Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 летВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 лет
Источник в Госдуме считает, что такие изменения могут быть приняты при втором чтении законопроекта о пенсионной реформеПодробнее
 Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ
По словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом"Подробнее
 В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииВ МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России
Ранее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФПодробнее
 Власти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформуВласти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформу
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме был направлен на отзыв в субъекты РФПодробнее
 Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
Андрея Бурсина обвиняют в халатности при организации тушения пожара в кемеровском торговом центреПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 июля7 фото
10 июля
Фотохроника 10 июля
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИмператорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФВ РоссииГенсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФВ РоссииВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 летВ миреТрамп счел печальной новостью соглашение в сфере энергетики между Германией и РФВ миреАфины выслали двух российских дипломатов из-за вмешательства в дела страныВ РоссииВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилей

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиПока туроператор не сделает такое заявление, клиенты с аннулированными турами не смогут получить страховые выплаты Подробнее

Российский журналист Титов получил убежище в Литве

Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике Германии

Грузинского пастуха, обвиняемого в убийстве американской семьи, арестовали

Кандидат в мэры Москвы от левых сил Кумин пообещал вернуть "лужковские надбавки"

Хорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью России

Двоих сбежавших из красноярской колонии заключенных поймали в Челябинске и Красноярске

Состояние отравленного в Эймсбери британца перестало быть критическим

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за падения пассажира на пути

Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ

Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕТаким образом делегаты выразили протест против нарушения регламента при принятии антироссийских резолюций Подробнее

В ОНК рассказали о конвоировании Улюкаева в колонию

Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери

Игрокам сборной России предложили присвоить звания Заслуженного мастера спорта

С такой инициативой выступил Российский футбольный союз Подробнее

Концертный зал в "Зарядье" откроется 8 сентября выступлением звезд оперы

В Москве вычислили мошенника, обманувшего болельщика из Саудовской Аравии на 15 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF2Хорватия Хорватия– : –21:00Англия Англия21:00