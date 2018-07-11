Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Общественная организация "Клуб защиты прав туриста" подала в Таганский суд Москвы иск о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО "Панорама Тур" (юрлицо компании "Натали Турс"), сообщил в среду "Интерфаксу" юрист клуба Федор Коробков.

"К нам поступили жалобы туристов. Мы подали иск на ООО "Панорама Тур" с целью объявления компанией прекращения туроператорской деятельности "Натали Турс". Пока это не произойдет, клиенты, чьи туры аннулированы, не смогут получить страховые выплаты", - сказал он.

"Клуб защиты прав туриста" - единственная в России общественная организация по защите прав потребителей туристических услуг как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам Коробкова, когда "Натали Турс" аннулировала все туры до 1 октября, это уже означало, что компания прекратила осуществлять туроператорскую деятельность, хотя руководство и пыталось это выставить как небольшую паузу и предлагало туристам отсрочку до следующего лета на предоставление уже оплаченных услуг. Однако эти попытки "Натали Турс" свидетельствуют о злоупотреблении правом по отношению к своим клиентам, считает он.

Финансовая ответственность "Натали Турс" застрахована на 150 млн рублей в компании "Ингосстрах". При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано около 10 тыс. на $15 млн. По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим.

Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев 4 июля сообщил журналистам, что планирует восстановить продажу туров в течение одной-двух недель.

Компания начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, на прямые финансовые выплаты было направленно 800 тысяч рублей, однако информации о последующих компенсациях не было. В качестве альтернативы туроператор предложил агентствам и их клиентам принять гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО "Панорама Тур", которое будет действовать с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. При этом он настоятельно рекомендует воспользоваться нефинансовой формой компенсации.

Туроператор "Натали Турс" 30 июня объявил об отмене чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Позднее, 4 июля, компания прекратила продажи новых туров и аннулировала все заявки до 1 октября 2018 года из-за финансовых проблем.