МИД РФ увидел в саммите НАТО стереотипы холодной войны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ в четверг выпустил комментарий в связи с саммитом НАТО в Брюсселе, в котором отмечается, что в Москве следят за ходом саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Его решения будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности", - говорится в документе.

При этом в нем отмечается, что "опубликованные заявления позволяют сделать вывод о том, что в НАТО по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке истинных причин деградации ситуации с безопасностью в Евро-Атлантике и предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов холодной войны.

"Рассчитываем, что растущее осознание бесперспективности изоляции России и насущные потребности обеспечения безопасности в конечном итоге приведут альянс к пониманию необходимости сопряжения усилий на прочной основе международного права для эффективного противодействия общим вызовам. И что принцип неделимости безопасности надо уважать не только в отношениях между союзниками", - подчеркивается в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В этом контексте в МИД РФ отметили в заявлении саммита приверженность стран-членов альянса Уставу ООН и стремление следовать своим международным обязательствам, в том числе по Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 г. "Надеемся, что данные заверения будут, наконец, подкреплены конкретными шагами", - подчеркнули на Смоленской площади.

Тем временем, как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "обвиняя Россию в усилении напряженности в Евро-Атлантике, военный блок под этим предлогом наращивает собственную военную активность даже в некогда спокойных регионах Балтики и Севера Европы".

"Констатируя нестабильность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и исходящие оттуда угрозы, а также выражая обеспокоенность ростом международного терроризма, в НАТО будто не понимают, что это прямой результат военных авантюр членов альянса", - говорится в документе.

Как считают в МИД РФ, "попытки все извратить, во всем обвинить Россию - абсолютно неуклюжи", и "это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом".

"Так, НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, но активизирует закупки наступательных вооружений. Заявления о важности предотвращения рисков непреднамеренных инцидентов сопровождаются масштабным увеличением маневров вблизи российских рубежей, призывы поддерживать диалог в рамках Совета Россия-НАТО - высылкой наших дипломатов и отказом от диалога между военными. Отчитываясь об увеличении оборонных бюджетов под предлогом модернизации ВС России, союзники предпочитают не афишировать, что их совокупные военные расходы многократно превышают российские и составляют больше половины общемировых трат на эти цели. Наконец, бесконечное повторение и изобретение новых бездоказательных обвинений не меняет реальности, в которой не Россия, а НАТО приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", - приводят примеры в российском дипведомстве.

В МИД РФ считают, что хотя "со всех сторон звучат слова об "адаптации" НАТО и готовности защищать население своих стран от угроз "по всем азимутам", однако на практике альянс воссоздает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, в которой, похоже, чувствует себя намного комфортнее, нежели в условиях многополярного миропорядка".

"Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманными предлогами курса на военно-политическое "сдерживание" России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а углубляет разделительные линии и усиливает напряженность в Европе. Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика "открытых дверей" превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

На самом деле, уверены в МИД РФ, "речь идет только об одном - о достижении военного превосходства".

Однако, как считают на Смоленской площади, "попытки "отгородиться забором" в современном глобализированном мире обречены на провал, поскольку ни отдельные государства, ни даже объединения стран не в состоянии справиться с трансграничными угрозами в одиночку".