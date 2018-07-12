В МИД РФ раскритиковали "форсированное втягивание" Македонии в НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Втягивание Македонии в НАТО показывает, что политика открытых дверей альянса стала самоцелью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства", - сказала она на брифинге в четверг.

"На самом деле речь идет только об одном - достижении военного превосходства. Попытки отгородиться забором в современном глобализированном мире обречены на провал, поскольку ни одни объединения, ни страны не способны самостоятельно справиться с трансграничными угрозами", - отметила она.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран - членов НАТО на саммите в Брюсселе согласились начать переговоры с Македонией о ее вступлении в альянс. Однако он подчеркнул, что стать членом НАТО Македония сможет только после окончательного урегулирования вопроса о названии государства с Грецией.

Парламент Македонии 19 июня большинством голосов поддержал реализацию договоренностей между Афинами и Скопье о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию. Однако президент Македонии Георге Иванов счел это соглашение неконституционным и 26 июня отказался подписывать соответствующий документ. 5 июля македонские парламентарии повторно ратифицировали соглашение с Грецией о новом названии Македонии и тем самым лишили президента возможности его заблокировать.

На осень в Македонии запланирован референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами о переименовании страны. В пользу этой сделки должен проголосовать и парламент Греции.