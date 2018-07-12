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Полиция Солсбери сообщила об инциденте близ известного по "делу Скрипаля" ресторана

Есть обновление от 23:51

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полиция британского города Солсбери в четверг сообщила об инциденте, произошедшем в городе с молодым мужчиной.

"Сейчас мы имеем дело с инцидентом на Касл-стрит, Солсбери, касающемся мужчины в возрасте порядка 30 лет. Учитывая текущие инциденты в Солсбери и Эймсбери, мы предпринимаем очень высокие меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность населения", - говорится в сообщении полиции в твиттере. "Мы не хотим, чтобы люди волновались, но надеемся, что вы понимаете причины происходящего", - отмечает полиция.

Полиция отмечает, что в настоящий момент нет ничего, что указывало бы на увеличении уровня опасности для местных жителей.

Британские СМИ уточнили, что инцидент произошел у ресторана Zizi, который фигурировал в "деле Скрипаля".

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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Теги: Великобритания, Солсбери, Эймсбери

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Полиция Солсбери сообщила об инциденте близ известного по "делу Скрипаля" ресторана

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