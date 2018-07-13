Зять и советник Трампа не имеет допуска к исключительно секретной информации

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, являющийся официально советником главы государства, имеет ограниченный доступ к секретной информации, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

Так, Кушнер имеет право знакомиться с документами только под грифом "Совершенно секретно" и не имеет допуска к особо секретной информации. Это может служить препятствием для его участия в подготовке документов для президента, включая его участие в разработке плана мирного урегулирования ближневосточной проблемы, отмечает издание.

Зять Трампа имеет право присутствовать не на всех регулярных брифингах, устраиваемых спецслужбами для президента.

Доступа к наиболее "чувствительным секретам" Кушнера лишили в феврале 2018 года решением Джона Келли, который тогда возглавлял аппарат Белого дома. В первый год после прихода Трампа к власти его зять располагал наивысшим уровнем доступа.

Причины понижения уровня доступа Кушнера к секретам пока остаются тайной, не ясно также, имеет ли это отношение к расследованию спецпрокурором Робертом Мюллером "российского следа" в американских президентских выборах. Кушнер попадал в круг лиц, которыми спецпрокурор интересовался.