Президент Италии вмешался в ситуацию с нелегалами, которых не выпускали с корабля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла принял личное участие в урегулировании ситуации вокруг группы спасенных нелегалов, которым не давали сойти на берег в порту Трапани на Сицилии, сообщают в пятницу западные СМИ.

По данным изданий, глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил отпускать нелегалов до тех пор, пока власти не проведут расследование сообщений о жестоком поведении некоторых из них на борту спасшего их итальянского судна.

Однако, по данным СМИ, накануне вечером Маттарелла позвонил премьер-министру Джузеппе Конте и выразил обеспокоенность в связи с возникшей ситуацией. После звонка президента Конте распорядился отпустить нелегальных иммигрантов с корабля.

Однако Сальвини в свою очередь выразил "сожаление и изумление" в связи с вмешательством главы государства и заявил, что кому-то "придется заплатить", если отпущенные нелегалы будут вести себя неподобающим образом в Италии.

СМИ напоминают, что ранее между Маттареллой и Сальвини неоднократно возникали разногласия по разным вопросам.

Италия оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.