Избитый на борту самолета польский дипломат вернулся на родину

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Польский дипломат, пострадавший при нападении россиянина во время перелета из Иркутска в Москву, вернулся на родину, сообщил в пятницу польским СМИ представитель МИД Польши Артур Ломпарт.

По сообщению польского радио, Варшава запросила у Москвы пояснения по поводу инцидента.

Пострадавший по прилете в Москву прошел осмотр у медиков. Со слов дипломата, нападавший на него был невменяем.

Ранее стало известно, что 11 июля один из пассажиров рейса из Иркутска в Москву набросился с кулаками на гражданина Польши.

"После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров - россиянин вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары", - рассказали "Интерфаксу" в медслужбе Шереметьево.

По информации источника, конфликт произошел на бытовой почве. "По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Хулиган был задержан полицейскими.