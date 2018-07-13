Россиянин побил польского дипломата в самолете

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россиянин набросился с кулаками на польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву в среду, сообщил "Интерфаксу" источник в медслужбе аэропорта "Шереметьево".

"После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров - россиянин - вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары", - сказал источник.

Вместе с медиками на борт самолета прибыли полицейские. Они задержали хулигана. Как сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах, в отношении задержанного в Химкинский городской суд направлены материалы дела об административном правонарушении.

Согласно информации источника, конфликт произошел на бытовой почве. "По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", - сказал источник.