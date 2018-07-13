МИД Белоруссии не получал запрос на назначение Бабича новым послом от РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии не поступал запрос на получение агремана на назначение Михаила Бабича новым послом России в Минске.

"На сегодняшний день в МИД Беларуси такой запрос не поступал", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о запросе агремана на назначение Михаила Бабича, полпреда в Приволжском федеральном округе, послом в Белоруссии.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщал, что Россия запросила у Минска агреман на назначение Бабича. Утверждалось, что в Госдуме РФ обсудят кандидатуру Бабича в качестве посла России в Белоруссии на следующей неделе. Вопрос о его назначении с большой вероятностью будет одной из тем заседания комитета Госдумы по делам СНГ 18 июля.

Должность посла России в Белоруссии с 2006 года и по настоящее время занимает Александр Суриков. Он единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более 5 лет.

26 июня президент Владимир Путин назначил своих полпредов в федеральных округах. Были подписаны указы относительно всех округов, за исключением Дальневосточного - позднее было объявлено, что Юрий Трутнев сохранил пост. И Приволжского федерального округа, полпредом в котором является Михаил Бабич.