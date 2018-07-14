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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента России.

"Владимир Путин вновь поздравил турецкого лидера с победой на недавних выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут взаимный настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям. Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика. Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата", - отмечается в сообщении.

В нем также сообщается, что условлено о продолжении контактов

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Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Турция

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