Трамп решил, что все хотят его выдвижения на выборах в 2020 году

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail подтвердил свое намерение в 2020 году баллотироваться в президенты США.

"Я настроен на это решительно. Похоже, что этого хотят все", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах в 2020 году.

На вопрос о том, видит ли он среди демократов кого-либо, кто мог бы составить ему конкуренцию, Трамп ответил отрицательно.

"Нет. Я никого не вижу. Я знаю их всех и не вижу никого... У них нет правильного кандидата", - сказал Трамп.