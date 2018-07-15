Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Тереза Мэй призвала британцев объединиться вокруг ее стратегии вывода страны из ЕС; в противном случае Brexit может быть сорван. Политик обратилась к нации на страницах Mail on Sunday после разразившегося на этой неделе правительственного кризиса.

- Дональд Трамп заявил, что будет выдвигаться на следующих президентских выборах в США, поскольку "этого хотят все". Никаких серьезных соперников для себя он не видит.

- Между тем, шотландские налогоплательщики возмущены тем, что за их счет власти фактически оплатили визит Трампа в страну. Президент США проводит выходные в Шотландии в своем собственном отеле за игрой в гольф, однако на обеспечение его безопасности пришлось потратить около $6,6 млн.

- Минюст США опубликовал документы, свидетельствующие об усилиях американской фирмы Mercury LLC, которая в рамках "плана Баркера" лоббирует снятие санкций с компании "РусАл".

- Москва готовится в финалу Чемпионата мира по футболу.