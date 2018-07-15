Трамп приготовился к критике по итогам встречи с Путиным

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на понедельник в Хельсинки, его все равно будут критиковать в США вне зависимости от результатов саммита.

"Направляюсь в Финляндию, в Хельсинки, с нетерпением жду завтрашней встречи с президентом Путиным", - написал он в твиттере.

"К несчастью, не имеет значения, насколько хорошо я справлюсь с этим саммитом, даже если бы мне (по итогам саммита - ИФ) отдали прекрасный город, Москву, в качестве компенсации за грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня бы все равно критиковали (в США - ИФ), что этого недостаточно, что мне дополнительно нужно было получить еще и Санкт-Петербург", - продолжил американский президент.

"Многие наши СМИ являются врагами нашего народа, и все демократы знают, как чинить преграды. Вот почему в нашей стране там много ненависти и разногласий. Но в какой-то момент она излечится (от этого)!" - добавил Трамп.

...know how to do is resist and obstruct! This is why there is such hatred and dissension in our country – but at some point, it will heal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

Ранее СМИ сообщили, что он вылетел из Шотландии, где провел выходные, в Финляндию.

Российский лидер прибудет в Хельсинки уже в понедельник.