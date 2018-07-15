В МИД Финляндии рассказали о времени прибытия в страну Путина и Трампа

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибудет в Хельсинки в воскресенье, его российский коллега Владимир Путин прилетит в понедельник, сообщил МИД Финляндии.

"Встрече президентов начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где их примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto)", - отметили в ведомстве.

Ранее в Финляндии началась серия акций, как сторонников, так и противников встречи Путина и Трампа.

Как сообщалось, правительство Финляндии 13 июля приняло решение восстановить пограничный контроль на время встречи в Хельсинки глав двух государств.