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Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России

Председателя организации "Право на оружие" обвинили в том, что она использовала для этого личные отношения с влиятельным американцем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минюст США в понедельник выдвинул обвинения в адрес гражданки России Марии Бутиной в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации, говорится в решении суда округа Колумбия, опубликованном на сайте ведомства.

Обвиняемая помещена под стражу.

По версии следствия, Бутина с 2015 года и, возможно, ранее занималась конспиративной деятельностью в округе Колумбия и в других местах в пользу правительств других государств, в первую очередь Российской Федерации.

По версии суда, Бутина использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику.

В документе отмечается, что она "работала в США в качестве агента на другое государство, в частности на Российскую Федерацию, без уведомления генпрокурора; работала в США в качестве агента чиновника иностранного государства, в частности Российской Федерации... использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, и пыталась действовать в интересах Российской Федерации".

Мария Бутина родилась в 1988 году в Алтайском крае, она предприниматель, публицист, занимает пост председателя правления общественной организации "Право на оружие".

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Теги: США

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