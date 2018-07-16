Посольство РФ в Вашингтоне запросило доступ к обвиненной в шпионаже россиянке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней.

"Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями", - сообщили в российской дипмиссии.

Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав. pic.twitter.com/A4AHNnQgnE — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 16 июля 2018 г.

"Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в понедельник Минюст США объявил о том, что Марии Бутиной - главе общественной организации "Право на оружие" - предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Для этого она якобы использовала личные отношения с неназванным гражданином США, "имеющим влияние на американскую политику".