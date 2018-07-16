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Посольство РФ в Вашингтоне запросило доступ к обвиненной в шпионаже россиянке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания и место нахождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже, и добивается от американских властей доступа к ней.

"Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями", - сообщили в российской дипмиссии.

"Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в понедельник Минюст США объявил о том, что Марии Бутиной - главе общественной организации "Право на оружие" - предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Для этого она якобы использовала личные отношения с неназванным гражданином США, "имеющим влияние на американскую политику".

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Теги: США, Мария Бутина

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