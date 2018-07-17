Финляндия взяла на себя расходы на организацию встречи Трампа и Путина

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп остались довольны встречей в Хельсинки и ее организацией, сообщает финляндское агентство новостей STT со ссылкой на премьер-министра страны Юху Сипиля (Juha Sipila).

Он рассказал, что расходы на организацию встречи берет на себя финская сторона.

Премьер не назвал итоговой стоимости, но сказал, что в конечном итоге вопрос в "улучшении имиджа Финляндии".

Встреча президентов России и США состоялась в Хельсинки накануне и продлилась больше двух часов.