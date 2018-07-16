Встреча Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки продлилась больше двух часов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали тет-а-тет 2 часа 10 минут вместо запланированных полутора. Встреча лидеров РФ и США в формате с глазу на глаз завершилась в Хельсинки, сообщает телеканал "Россия-24".

После этого Трамп заявил, что начало было хорошим для всех.

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Трамп в начале расширенного заседания саммита лидеров России и США, которое последовало за встречей тет-а-тет между президентами.

Как сообщалось, беседа Путина и Трампа началась с 55-минутной задержкой. Ожидается, что за встречей последуют российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран.

Первая встреча двух лидеров в Гамбурге также затянулась, вместо запланированных 40 минут президенты беседовали 2 часа 15 минут.