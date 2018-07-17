Тимошенко оказалось лидером предвыборного президентского рейтинга на Украине

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов набрала бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 20,5% тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с кандидатом, говорится в исследовании, проведенном центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба.

За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали бы 13,1% таких избирателей. Третье и четвёртое места разделяют один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович - по 10,9%.

Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал бы 9,4% голосов определившихся избирателей.

За лидера Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали бы 6,8%.

Для исследования 7-11 июля было опрошено методом персонального формализованного интервью (face-to-face) 1250 респондентов старше 18 лет в 36 городах Украины (областные центры и города с населением более 100 тыс. жителей).

Ранее сообщалось, что Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.