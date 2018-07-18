Боевики из провинции Деръя решили воевать с ИГ на стороне армии Сирии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о решении боевиков в городе Босра-эш-Шам (провинция Деръа) войти в состав сирийской правительственной армии.

"Боевики не просто сложили оружие. Бывшие боевики приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов "исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ организации)", - сказал телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"В результате переговоров с боевиками, усилиями центра по примирению враждующих сторон восторжествовал разум. Было принято решение о мирном присоединении города к дружной семье сирийских городов", - сказал генерал-майор.

По данным телеканала, в Босра-эш-Шаме сдали оружие и тяжелую технику сотни боевиков. Над городом поднят сирийский государственный флаг. Безопасность в Босра-эш-Шаме теперь обеспечивают сирийские правительственные силы, в город прибыли российские военные полицейские.