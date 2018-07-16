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Боевики в сирийской провинции Дераа сдали 26 танков за две недели

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Боевики в провинции Дераа в рамках процесса перемирия за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, в населенных пунктах Бусра, Анхуль, Дераа, Тафас и Насиб было сдано около 300 автоматов и пулеметов, более 30 минометов, в том числе кустарного производства, гаубицы, противотанковые ракеты, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.

"Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков в ходе присоединения к процессу перемирия сдавать вооружение - прежде всего, тяжелое. Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, они принимают правильные, взвешенные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения. Сегодня я могу привести предварительные цифры. Они таковы: тяжелой техники сдано более 40 единиц, из них только танков 26 единиц. Несколько сот единиц стрелкового оружия. Это, я считаю, достаточно успешный показатель процесса примирения", - сказал Цыганков.

Техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступит на вооружение правительственных войск, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.

Боевики, сдающие вооружение, вступили в переговоры о мирном урегулировании с сирийской армией при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Многие из них изъявляют желание вернуться к мирной жизни, некоторые даже готовы пополнить ряды сирийской армии.

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Теги: Сирия

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