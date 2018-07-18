ДНР за три года передала Нидерландам 620 фрагментов "Боинга" MH-17

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - После крушения Боинга MH-17 на Донбассе самопровозглашенная Донецкая народная республика с 2015 года передала гуманитарной миссии Нидерландов 620 фрагментов самолета, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре ДНР.

"30 сентября 2015 года состоялась передача координатору операции по ликвидации последствий авиакатастрофы рейса МН-17 Йоханнесу ван ден Вену 578 фрагментов, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых мягкие детские игрушки, фрагменты одежды, части оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней и внешней обшивки самолета, а также фюзеляжа", - сказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, вторая передача состоялась 5 октября 2017 года инспектору-представителю гуманитарной миссии МН-17 Клаасу Валку. "Ему было передано 42 фрагмента, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых электронные и механические объекты оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней обшивки самолета и фюзеляжа, а также фрагменты костных останков", - добавил он.

Кроме того, в апреле 2018 года состоялась передача офицеру по связям с полицией Национальной полиции Нидерландов Клаасу Валку фрагментов костных останков и металлической цепочки, найденной на месте крушения.

"Однако по истечении нескольких лет принадлежность этих биологических объектов вызывает сомнения из-за наличия хищной фауны на месте крушения", - отметил представитель Генпрокуратуры.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.