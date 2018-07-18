Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
В мире Катастрофа "Боинга" под Донецком

ДНР за три года передала Нидерландам 620 фрагментов "Боинга" MH-17

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - После крушения Боинга MH-17 на Донбассе самопровозглашенная Донецкая народная республика с 2015 года передала гуманитарной миссии Нидерландов 620 фрагментов самолета, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре ДНР.

"30 сентября 2015 года состоялась передача координатору операции по ликвидации последствий авиакатастрофы рейса МН-17 Йоханнесу ван ден Вену 578 фрагментов, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых мягкие детские игрушки, фрагменты одежды, части оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней и внешней обшивки самолета, а также фюзеляжа", - сказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, вторая передача состоялась 5 октября 2017 года инспектору-представителю гуманитарной миссии МН-17 Клаасу Валку. "Ему было передано 42 фрагмента, обнаруженных на месте крушения самолета, среди которых электронные и механические объекты оборудования и трубопроводов, фрагменты внутренней обшивки самолета и фюзеляжа, а также фрагменты костных останков", - добавил он.

Кроме того, в апреле 2018 года состоялась передача офицеру по связям с полицией Национальной полиции Нидерландов Клаасу Валку фрагментов костных останков и металлической цепочки, найденной на месте крушения.

"Однако по истечении нескольких лет принадлежность этих биологических объектов вызывает сомнения из-за наличия хищной фауны на месте крушения", - отметил представитель Генпрокуратуры.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Бортовые самописцы разбившегося под Донецком "Боинга"

5 фотографий
Во время передачи бортовых самописцев.Меморандум о передаче самописцев подписали &quot;замгенпрокурора&quot; ДНР Эдуард Якубовский и Мохд Сакри.Бортовые самописцы из рук Бородая получил специальный представитель правительства Малайзии полковник Мохд Сакри.Осмотр &quot;черных ящиков&quot;.&quot;На &quot;черных ящиках&quot; присутствуют незначительные повреждения, однако визуально следов внешнего вмешательства не обнаружено&quot;, - уточнил специальный представитель правительства Малайзии полковник Мохд Сакри.
Во время передачи бортовых самописцев.
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Боинг, MH-17, Нидерланды

Новости по теме

В мире
К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеК ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде
При этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровьяПодробнее
 Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Это рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕСПодробнее
 В Индии один дом рухнул на другойВ Индии один дом рухнул на другой
Жертвами обрушения стали не менее четырех человек, еще не менее 10 могут находиться под заваламиПодробнее
 ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам
Суд счел, что РФ, помогающая Приднестровью, должна ответить за то, что фермерам запретили приближаться к их угодьям в непризнанной республикеПодробнее
Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья
Ее друг не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духовПодробнее
 Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"
Антонов назвал чепухой заявления о вмешательстве России в президентские выборы в СШАПодробнее
 Спасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницыСпасенных из пещеры в Таиланде подростков выпишут из больницы
По словам врачей, футболисты похудели за две недели, проведенные в пещере, но в целом их состояние оценивается как хорошееПодробнее
 Трамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше враждыТрамп заявил, что взаимодействие с Путиным лучше вражды
Президент США уточнил, что американские санкции в отношении России сохранятсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidСпортРоссияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и ДзюбуЭкономикаБиткойн вырос на 10%В миреЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

Медведев поручил срочно направить средства пострадавшим от наводнения в Забайкалье

Медведев поручил срочно направить средства пострадавшим от наводнения в ЗабайкальеВышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов, пострадали 29 населенных пунктов, включая Читу Подробнее

Федеральная прокуратура США потребовала оставить Марию Бутину под стражей до суда

ДНР за три года передала Нидерландам 620 фрагментов "Боинга" MH-17

Первые 15 платных туалетов открыли в московском метро

"ВИМ-Авиа" выплатила сотрудникам две трети долга по зарплате

Эксперты ОЗХО собрали образцы вещества, отравившего двух человек в Эймсбери

США начали расследовать импорт урана с целью ввести пошлины

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИ Подробнее

Боевики из провинции Деръя решили воевать с ИГ на стороне армии Сирии

В Мурманске жара установила температурный рекорд

Суд отложил рассмотрение иска ФСИН на 2,2 млрд рублей к экс-главе ведомства Реймеру

Москва опровергла слухи об угрозах Лаврова помешать переименованию Македонии

Полиция до 25 июля будет работать в усиленном режиме из-за оставшихся болельщиков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru