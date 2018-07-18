Венгрия вслед за США вышла из соглашения ООН по миграции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года.

По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", считает венгерский министр.

Ранее в ходе обсуждения деталей соглашения, которое продолжалось 18 месяцев и завершилось 10-11 декабря 2017 года, Будапешт неоднократно выражал сомнения относительно того, что оно может обязать страны-участницы соглашения открыть границы для мигрантов.

Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.

Вашингтон отказался от участия в дальнейшем обсуждении проекта соглашения в начале декабря 2017 года, заявив, что оно "противоречит действующей политике США по миграции и беженцам".