Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил о непризнании Москвой односторонних санкций США в отношении Ирана. "Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Так высокопоставленный российский дипломат ответил на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.

Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках СВПД, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.

"При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс", - заявил он.

"Мы стараемся этому в меру своих возможностей способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил", - подчеркнул Джагарян.