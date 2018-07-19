Трамп "ясно дал понять" Путину о недопустимости вмешательства в выборы в США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на саммите в Хельсинки ясно донес до президента России Владимира Путина, что Москве не следует пытаться оказывать влияние на результаты американских выборов, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) ясно дал понять Владимиру Путину, что (российскому правительству - ИФ) не стоит вмешиваться в выборы в США", - сказала она в ходе брифинга.

Также Сандерс отметила, что Трамп не давал обещаний российскому коллеге Владимиру Путину в ответ на его предложение о сотрудничестве в расследовании так называемого "российского дела".

"Президент назвал это интересной идеей. Он не давал никаких обещаний. Он хочет работать со своей командой. Но опять же, мы не давали никаких обещаний. Это была идея, которую они (российская сторона - ИФ) подкинули", - сказала Сандерс на пресс-конференции.

После встречи во время совместной с Трампом пресс-конференции российский президент предложил команде спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующей "российский след" в американских выборах, направить России материалы, касающиеся данных обвинений, и принять участие в проверке данных.

Дональд Трамп, в свою очередь, в интервью Fox News сказал, что маловероятно, чтобы Мюллер воспользовался предложением Владимира Путина.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Российский президент по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Дональд Трамп рамп назвал открытым и продуктивным диалог с лидером РФ и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

После саммита Трампа критиковали в США за излишне мягкую позицию по якобы вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году, с критикой в адрес президента выступили и члены республиканской партии.