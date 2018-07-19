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Сторонники оппозиционера Нэстасе окружили здание парламента Молдавии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кишиневе несколько сот участников акции протеста окружили здание парламента Молдавии, взявшись за руки по всему периметру.

Участники акции ходят вокруг парламента, требуя, чтобы депутаты вышли к ним. Кордон полицейских не разрешает манифестантам приблизиться к зданию, передает корреспондент "Интерфакса".

В момент, когда депутаты заходили на заседание парламента, протестующие пытались прорвать оцепление, чтобы передать депутатам резолюцию митинга от 1 июля, в котором содержится требование о признании результатов выборов мэра Кишинева. Однако полицейские преградили путь протестующим, возникла небольшая потасовка.

Главное требование протестующих - отменить решения судов, которые признали выборы мэра Кишинева "недействительными". Во втором туре выборов 3 июня победу одержал лидер оппозиционной партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, а международные и местные наблюдатели признали выборы "корректными, демократическими и транспарентными".

Протестующие держат в руках флаги Молдавии и Евросоюза и скандируют лозунги в поддержку Нэстасе. По данным организаторов, в акции участвует несколько сот человек, однако они уверены, что их число возрастет после полудня.

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Теги: Молдавия, Кишинев, Андрей Нэстасе

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