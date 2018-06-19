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Суд признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Суд Кишинева во вторник вечером признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня.

"В связи с допущенными нарушениями, которые повлияли на исход голосования во втором туре выборов 3 июня, признать результаты голосования недействительными. Проинформировать о принятом решении Центральную избирательную комиссию и Окружной избирательный совет. Решение суда может быть обжаловано в течение одного дня с момента его принятия", - говорится в решении суда.

Во втором туре выборов мэра Кишинева председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его соперник - 47,43%. Сразу после выборов Чебан признал свое поражение и поздравил Нэстасе с победой.

Однако через несколько дней социалисты оспорили результаты выборов в суде. Они указали на то, что в ходе избирательной кампании агитацию за Нэстасе вели известные европейские и румынские политики, тогда как агитация со стороны иностранных граждан запрещена законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

Во время заседания суда, которое продолжалось около шести часов и завершилось поздно вечером во вторник, несколько десятков сторонников Андрея Нэстасе проводили акцию протеста у здания суда. Они встретили Нэстасе лозунгами: "Мы не уступим!", "Нэстасе - мэр!", "Долой мафию!", "Требуем справедливого суда!".

Андрей Нэстасе выступил на импровизированном митинге. "Они тянули до ночи, опасались, что будут проблемы. Под покровом ночи они вынесли свое подлое решение... Для мафии голос граждан не имеет значения. Это необоснованное решение", - заявил он.

Нэстасе призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и идти домой. "Они хотят нас спровоцировать на радикальные меры. Мы будем действовать в рамках закона. Мы опротестуем это решение и подготовимся к протестам. А сегодня вечером призываю людей пойти домой. Здесь много полиции. Не исключено, что подготовлены разные сценарии и провокации. Расходимся, но готовимся к массовым протестам. Это наше законное право", - сказал Нэстасе.

Согласно законодательству, если вышестоящие судебные инстанции оставят в силе решение суда, новых выборов не будет. По закону, местные выборы не могут проводиться менее, чем за год до очередных выборов в местные органы власти, которые должны состояться в июне 2019 года. В этом случае исполнять обязанности мэра Кишинева продолжит Руслан Кодряну, который был назначен и.о.мэра после досрочной отставки мэра Дорина Киртоакэ.

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Теги: Кишинев, Молдавия
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