В Сеуле допустили, что РФ может претендовать на затопленный крейсер и его груз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи признают, что Россия, вероятно, может претендовать на останки крейсера "Дмитрий Донской" и на его груз, обнаруженные на дне Японского моря, сообщает агентство Associated Press.

"Представитель южнокорейского министерства финансов, курирующий эту тему (крейсера "Дмитрий Донской" - ИФ), заявил, что Россия, вероятно, сможет претендовать на владение крейсером", - пишет агентство.

В то же время пресс-секретарь компании Shinil Group, заявляющей, что именно она обнаружила корабль, Пак Сон Чин, ссылаясь на южнокорейские и международные судебные решения, сказал, что при подъеме корабля компании должно достаться 80% стоимости корабля и груза, а остальные 20% должны пойти в бюджет Южной Кореи.

Агентство отмечает, что еще неясно, сможет ли Shinil получить право на подъем корабля от властей Южной Кореи.

Пак Сон Чин заявил, что Shinil намерена подать заявку на получение права на поднятие обломков корабля. AP поясняет, что согласно местным законам перед началом подъема обломков компания, которая занимается этой операцией, должна передать правительству залог в 10% от предполагаемой стоимости поднимаемых объектов.

Shinil в свою очередь заявляет, что она установила местоположение только обломков самого корабля, а не золота на нем. В связи с этим компания намерена передать властям в качестве залога только $105 тыс., то есть 10% от стоимости остова, который она сама оценила в $1 млн.

16 июля 2018 года Shinil объявила о том, что ей удалось обнаружить обломки российского броненосного крейсера "Дмитрий Донской", затонувшего в 1905 году при Цусимском сражении во время Русско-японской войны в районе корейского острова Уллындо.

Компания отмечала, что по слухам броненосец перевозил крупный груз золота в монетах и слитках, общая стоимость которого может достигать $132 млрд, а вес - 200 тонн. В то же время в Shinil не смогли подтвердить, действительно ли на борту есть столь ценный груз.

Ряд экспертов, пишет агентство, сомневается, что на корабле, который перевозил 12 пушек, 500 членов экипажа и около 1,6 тонн угля, было место для целых 200 тонн золота.

Крейсер "Дмитрий Донской" участвовал в Цусимском сражении в мае 1905 года. Корабль был потоплен 16 мая японским флотом при попытке прикрыть отступление российских кораблей, в том числе - участвовавшего в сражении крейсера "Аврора".