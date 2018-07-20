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Госсекретарь рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и Трампа

Есть обновление от 05:37

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Целью встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным было создание канала для диалога между двумя странами, она была достигнута, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент поставил перед собой задачу наладить канал для общения и диалога, она была выполнена", - сказал Помпео в интервью телеканалу EWTN.

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По его словам, Трамп пытается изменить "плохой путь", которым идут две страны - Россия и КНДР, обладающие ядерным оружием, но он перед встречей с российским руководителем "не испытывал иллюзий" относительно российских вызовов для США.

Госсекретарь выразил сомнение, что стенограммы переговоров Трампа с Путиным в Хельсинки и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будут распространены.

Вопрос ведущего возник в связи с требованием некоторых американских конгрессменов-демократов вызвать для допроса переводчика Д.Трампа, работавшего на встрече двух президентов в двустороннем формате в связи с опасениями, что в ходе встречи Трамп пошел на "сговор" с Путиным, нарушающий интересы Соединенных Штатов.

Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил: "Совершенно удивительно, что никто не знает, что было сказано (на переговорах - ИФ). Мы - демократическая страна. Если президент заключает соглашения с одним из наших главных, если не с нашим главным противником, его кабинет должен знать об этом, как и американский народ".

Республиканцы в Комитете по разведке палаты представителей конгресса заблокировали требование о допросе переводчика. Белый дом и госдепартамент также заявили, что будут решительно противиться вызову переводчика для допроса и публикации стенограммы.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Майк Помпео, Владимир Путин, Дональд Трамп

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