Госсекретарь рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и Трампа

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Целью встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным было создание канала для диалога между двумя странами, она была достигнута, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент поставил перед собой задачу наладить канал для общения и диалога, она была выполнена", - сказал Помпео в интервью телеканалу EWTN.

По его словам, Трамп пытается изменить "плохой путь", которым идут две страны - Россия и КНДР, обладающие ядерным оружием, но он перед встречей с российским руководителем "не испытывал иллюзий" относительно российских вызовов для США.

Госсекретарь выразил сомнение, что стенограммы переговоров Трампа с Путиным в Хельсинки и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будут распространены.

Вопрос ведущего возник в связи с требованием некоторых американских конгрессменов-демократов вызвать для допроса переводчика Д.Трампа, работавшего на встрече двух президентов в двустороннем формате в связи с опасениями, что в ходе встречи Трамп пошел на "сговор" с Путиным, нарушающий интересы Соединенных Штатов.

Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил: "Совершенно удивительно, что никто не знает, что было сказано (на переговорах - ИФ). Мы - демократическая страна. Если президент заключает соглашения с одним из наших главных, если не с нашим главным противником, его кабинет должен знать об этом, как и американский народ".

Республиканцы в Комитете по разведке палаты представителей конгресса заблокировали требование о допросе переводчика. Белый дом и госдепартамент также заявили, что будут решительно противиться вызову переводчика для допроса и публикации стенограммы.