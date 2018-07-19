США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, сообщила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она пояснила, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - написала она в твиттере.

Она подчеркнула, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент США "согласился на диалог на рабочем уровне по линии советов безопасности обеих стран. Этот диалог продолжается".