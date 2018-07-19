В мире

США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью

Приглашение сделано после американо-российского саммита в Хельсинки

США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки
Фото: Reuters

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, сообщила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она пояснила, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", - написала она в твиттере.

Она подчеркнула, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент США "согласился на диалог на рабочем уровне по линии советов безопасности обеих стран. Этот диалог продолжается".

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Вашингтон, США

Новости по теме

В мире
США пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСША пригласили Путина посетить Вашингтон осенью
Приглашение сделано после американо-российского саммита в ХельсинкиПодробнее
 Трамп отклонил предложение Путина допросить американцевТрамп отклонил предложение Путина допросить американцев
На саммите в Хельсинки Путин предложил США допросить 11 американских граждан по делу БраудераПодробнее
 МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"
Ведомство отметило, что поправки увязывают договоренность о совместной хоздеятельности с тезисом об "исконной принадлежности Японии" южных КурилПодробнее
 Бельгия закрыла аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбояБельгия закрыла аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя
Нарушена работа базы данных полетных плановПодробнее
В Лондоне опровергли выяснение имен отравителей СкрипаляВ Лондоне опровергли выяснение имен отравителей Скрипаля
Ранее британские СМИ утверждали, что виновные в отравлении идентифицированыПодробнее
 В Южной Корее разгорелся спор вокруг крейсера времен Русско-японской войныВ Южной Корее разгорелся спор вокруг крейсера времен Русско-японской войны
Корейские ученые обвинили компанию Shinil Group в присвоении себе находки российского крейсера, на котором предположительно может находиться груз золотаПодробнее
 В Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборы
По словам Марка Цукербера, полученные данные "достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы"Подробнее
 Британская полиция идентифицировала отравителей СкрипаляБританская полиция идентифицировала отравителей Скрипаля
По данным британских СМИ, за этим преступлением стоят русскиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума приняла пенсионный законопроект в I чтенииСпортСкончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис ТенВ миреВ Лондоне опровергли выяснение имен отравителей СкрипаляВ РоссииМинтруд предложил разрешить работодателям увольнение сотрудников за утрату доверияВ миреВ Facebook нашли доказательства попыток вмешательства РФ в американские выборыВ РоссииТопилин рассказал о работе пенсионной системы на примере ОСАГО

США пригласили Путина посетить Вашингтон осенью

США пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюПриглашение сделано после американо-российского саммита в Хельсинки Подробнее

Сенат США принял резолюцию против допросов иностранцами американских официальных лиц

Четверть месячной нормы осадков выпала на Москву менее чем за полсуток

Сотрудники российского консульства в США посетили задержанную Бутину

Суд Вашингтона перенес слушания по ее делу на 25 июля Подробнее

Автобусы въехали в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра для эвакуации боевиков

Дельтапланерист разбился в Хибинских горах в Мурманской области

Трамп отклонил предложение Путина допросить американцев

Трамп отклонил предложение Путина допросить американцевНа саммите в Хельсинки Путин предложил США допросить 11 американских граждан по делу Браудера Подробнее

Evraz попросил США вывести из-под пошлин трубы из Канады и слябы из Мексики

Что произошло за день: четверг, 19 июля

Первое чтение закона о повышении пенсионного возраста, гибель казахстанского фигуриста и продолжение интриги с личностью отравителя Скрипалей Подробнее

МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"

МИД РФ удивился принятым Японией поправкам в закон о "курильском вопросе"Ведомство отметило, что поправки увязывают договоренность о совместной хоздеятельности с тезисом об "исконной принадлежности Японии" южных Курил Подробнее

Путин упразднил три Совета при главе государства

Фотохроника 19 июля

Фотохроника 19 июля6 фото

Экс-глава Минтранса выдвинут в совет директоров "Аэрофлота" вместо бывшего главы МТС

Воздушное пространство Бельгии снова открыли для полетов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru