Задержанный признался в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Задержанный в Алма-Ате по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в преступлении, сообщил в пятницу прокурор города Берик Жуйриктаев.

Задержанный, Нуралы Даулетбекович Киясов, 1994 года рождения дал признательные показания в присутствии адвоката. После признания его поместили в изолятор временного содержания.

Уголовное дело об убийстве контролируют генеральный прокурор и министр внутренних дел Казахстана.

В четверг в центре Алматы Денис Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты с ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался.

Второй подозреваемый находится в розыске.

13 июня Денису Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).