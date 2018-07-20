Что случилось этой ночью: пятница, 20 июля

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Полиция Казахстана задержала подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена. Подозреваемый признался в преступлении в присутствии адвоката. Его предполагаемый подельник все еще в бегах.

- Глава американской разведки рассказал, что его сотрудники не записывали личную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа. Он не исключил, что российские спецслужбы могли записать разговор. В это же время администрация Белого дома пригласила Путина в Вашингтон.

- Центробанк отозвал лицензию у очередного банка. На этот раз временную администрацию назначили в Тагилбанк из Свердловской области.